Napoli-Como, le probabili formazioni

Al suo esordio al Maradona da allenatore del Napoli, Allegri sfida Fabregas e il Como. La partita è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.30. Si va verso la conferma dell'undici titolare di Genova, ma rimane aperto qualche ballottaggio. Un ballottaggio anche per Fabregas, con Baturina e Liberali a contendersi un posto

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI