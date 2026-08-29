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Napoli-Como, le probabili formazioni

Serie A

Al suo esordio al Maradona da allenatore del Napoli, Allegri sfida Fabregas e il Como. La partita è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.30. Si va verso la conferma dell'undici titolare di Genova, ma rimane aperto qualche ballottaggio. Un ballottaggio anche per Fabregas, con Baturina e Liberali a contendersi un posto

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
PORTIERE
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
TERZINO DESTRO
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
DIFENSORE CENTRALE
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
DIFENSORE CENTRALE
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Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
TERZINO SINISTRO
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
MEZZALA DESTRA
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
MEZZALA SINISTRA
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ALA DESTRA
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
ATTACCANTE CENTRALE
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Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
ALA SINISTRA

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Massimiliano Allegri

  • Dovrebbe essere riconfermata la formazione che è scesa in campo dall'inizio contro il Genoa alla prima giornata
  • Ancora dalla panchina Kevin De Bruyne: a centrocampo ci sono Anguissa e McTominay al fianco di Lobotka 
  • Prima volta in panchina per Badiashile
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Luis Milla
Luis Milla
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
ala destra
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ala sinistra
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante centrale

La probabile formazione del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Qualche dubbio per Cesc Fabregas sulla formazione da schierare in casa del Napoli
  • Il ballottaggio più vivo è quello tra Baturina e Liberali, con il primo favorito
  • Nel caso dovesse giocare l'italiano, Diao si sposterebbe a sinistra 

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