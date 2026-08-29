Napoli-Como, le probabili formazioni

Al suo esordio al Maradona da allenatore del Napoli, Allegri sfida Fabregas e il Como. La partita è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.30. Si va verso la conferma dell'undici titolare di Genova, ma rimane aperto qualche ballottaggio. Un ballottaggio anche per Fabregas, con Baturina e Liberali a contendersi un posto
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Napoli
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Massimiliano Allegri
- Dovrebbe essere riconfermata la formazione che è scesa in campo dall'inizio contro il Genoa alla prima giornata
- Ancora dalla panchina Kevin De Bruyne: a centrocampo ci sono Anguissa e McTominay al fianco di Lobotka
- Prima volta in panchina per Badiashile
La probabile formazione del Como
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Qualche dubbio per Cesc Fabregas sulla formazione da schierare in casa del Napoli
- Il ballottaggio più vivo è quello tra Baturina e Liberali, con il primo favorito
- Nel caso dovesse giocare l'italiano, Diao si sposterebbe a sinistra