Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 2^ giornataguida tv
Oggi, sabato 29 agosto, si scende in campo per la seconda giornata di Serie A. Tutti Gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 2^ giornata di Serie A con tre partite in contemporanea alle 18.30: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato si parte alle 14, alle 17 e alle 17.30 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Marco Nosotti e Stefano De Grandis. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 appuntamento con Leo Di Bello e Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti in studio di Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 29 agosto
- dalle 14, dalle 17 e dalle 17.30: Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Nosotti e Stefano De Grandis
- ore 18.30: Fiorentina-Frosinone su DAZN 1
- ore 18.30: Monza-Udinese su DAZN 2
- ore 18.30: Sassuolo-Torino su DAZN 3
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
- ore 20.45: Juventus-Parma su DAZN 1
- dalle 20.45: Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile