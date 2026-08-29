Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 2^ giornata di Serie A con tre partite in contemporanea alle 18.30: Fiorentina-Frosinone , Monza-Udinese e Sassuolo-Torino . Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato si parte alle 14, alle 17 e alle 17.30 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Marco Nosotti e Stefano De Grandis. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 appuntamento con Leo Di Bello e Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti in studio di Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile.