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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 2^ giornata

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Oggi, sabato 29 agosto, si scende in campo per la seconda giornata di Serie A. Tutti Gli appuntamenti del sabato di campionato

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Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 2^ giornata di Serie A con tre partite in contemporanea alle 18.30: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato si parte alle 14, alle 17 e alle 17.30 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Marco Nosotti e Stefano De Grandis. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 appuntamento con Leo Di Bello e Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti in studio di Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 29 agosto

  • dalle 14, dalle 17 e dalle 17.30: Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Nosotti e Stefano De Grandis
  • ore 18.30: Fiorentina-Frosinone su DAZN 1
  • ore 18.30: Monza-Udinese su DAZN 2
  • ore 18.30: Sassuolo-Torino su DAZN 3
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
  • ore 20.45: Juventus-Parma su DAZN 1
  • dalle 20.45: Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile

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