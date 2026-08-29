Thuram, previsto consulto a Lione per il ginocchio

La prossima settimana Khephren Thuram volerà a Lione per un consulto medico importante: ad attenderlo ci sarà Bertrand Sonnery Cottet, un vero e proprio punto di riferimento per quei calciatori che accusano problemi seri alle ginocchia (qui si è operato Bremer, in passato). In quella sede, e in base al responso sanitario, Thuram e la Juventus decideranno come procedere per risolvere, si spera definitivamente, quella sindrome femoro-rotulea di cui il centrocampista bianconero soffre ormai da qualche mese e che lo ha costretto ai box dall’inizio della preparazione stagionale. Nel caso in cui si decida per l’intervento chirurgico, Thuram sarà costretto a restare fuori dai campi di gioco per un lungo stop con conseguenze rilevanti anche sulle strategie di mercato del club. In conferenza stampa pre-Parma, Spalletti si è detto “molto preoccupato”. Tra qualche ora saprà se la sua inquietudine ha un fondo di verità.