Dove vedere Cagliari-Inter in tv

La partita tra Cagliari e Inter , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 30 agosto alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi; Inviati Valentina Caruso, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Al termine della partita appuntamento con Sky Calcio Club , il salotto della domenica condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

I numeri di Cagliari e Inter

L'Inter ha vinto 9 delle ultime 10 sfide in Serie A contro il Cagliari ed è la squadra che contro il Cagliari in campionato ha segnato più reti, 160. Il Cagliari ha perso tutte le ultime sei gare in casa contro l'Inter in Serie A e solo contro una avversaria. Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite di Serie A: l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi nel massimo campionato risale a ottobre 2012, quattro con Ivo Pulga in panchina. L'Inter non ha trovato il successo in quattro delle ultime sei trasferte dello scorso campionato e i nerazzurri non hanno vinto nella prima trasferta stagionale fuori casa negli ultimi due campionati.