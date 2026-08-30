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Probabili formazioni di Lecce-Roma

Serie A

Nella seconda giornata il Lecce ospita la Roma. Di Francesco con un dubbio in attacco, Geubbels o Stulic. In difesa Tiago Gabriel dovrebbe partire dal 1'. Gasperini pronto a confermare l'undici che ha battuto 4-0 la Fiorentina con un unico dubbio sulla destra: Lulli o Molina, con il primo leggermente favorito dopo la bella prova contro i viola. Il match lunedì 31 agosto alle 18.30 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - GASPERINI IN CONFERENZA LIVE

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Olaf Gorter
Olaf Gorter
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Trequartista di destra
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Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
Trequartista centrale
Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
Trequartista di sinistra
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Lecce
Willem Geubbels
Willem Geubbels
Centravanti

La probabile formazione

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Gorter; Pierotti, Ngom, N’Dri; Geubbels. All. Eusebio Di Francesco

  • Ballottaggio in attacco dove Geubbels e Stulic si contendono una maglia
  • Gallo, dopo il colpo subito settimana scorsa, non preoccupa: a sinistra ci sarà lui dal primo minuto
  • Possibile rotazione nella coppia di centrali, con Tiago Gabriel, a segno dalla panchina alla prima giornata, che dovrebbe affiancare Gaspar
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
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Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
Esterno sinistro
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista di destra
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
Trequartista di sinistra
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Centravanti

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • Dopo la bella vittoria all'esordio contro la Fiorentina, tutto porta a pensare ad una conferma in blocco degli undici schierati da Gasperini alla prima giornata
  • Un solo possibile ballottaggio tra Lulli e Molina sulla destra, con il primo in leggero vantaggio dopo la bella prova contro la Fiorentina

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