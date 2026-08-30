Nella seconda giornata il Lecce ospita la Roma. Di Francesco con un dubbio in attacco, Geubbels o Stulic. In difesa Tiago Gabriel dovrebbe partire dal 1'. Gasperini pronto a confermare l'undici che ha battuto 4-0 la Fiorentina con un unico dubbio sulla destra: Lulli o Molina, con il primo leggermente favorito dopo la bella prova contro i viola. Il match lunedì 31 agosto alle 18.30 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Gorter; Pierotti, Ngom, N’Dri; Geubbels. All. Eusebio Di Francesco
- Ballottaggio in attacco dove Geubbels e Stulic si contendono una maglia
- Gallo, dopo il colpo subito settimana scorsa, non preoccupa: a sinistra ci sarà lui dal primo minuto
- Possibile rotazione nella coppia di centrali, con Tiago Gabriel, a segno dalla panchina alla prima giornata, che dovrebbe affiancare Gaspar
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Dopo la bella vittoria all'esordio contro la Fiorentina, tutto porta a pensare ad una conferma in blocco degli undici schierati da Gasperini alla prima giornata
- Un solo possibile ballottaggio tra Lulli e Molina sulla destra, con il primo in leggero vantaggio dopo la bella prova contro la Fiorentina