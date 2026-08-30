La domenica del secondo turno di Serie A inizia alle 18.30 con Napoli-Como e prosegue alle 20.45 con Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti dal campo saranno a cura degli inviati Valentina Caruso, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Sempre alle 20.45 anche Lazio-Genoa.