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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 2^ giornata

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Oggi, domenica 30 agosto, si scende in campo per la 2^ giornata di campionato. Alle 20.45 Cagliari-Inter su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

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La domenica del secondo turno di Serie A inizia alle 18.30 con Napoli-Como e prosegue alle 20.45 con Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti dal campo saranno a cura degli inviati Valentina Caruso, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Sempre alle 20.45 anche Lazio-Genoa.

Gli studi e i volti di Sky Sport

La domenica sportiva si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 15, con Roberto Noè, insieme ad Angelo Carotenuto e Maurizio Compagnoni. Alle 18 spazio a Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Walter Zenga, Marco Bucciantini, Riccardo Gentile e Luca Tommasini. Al termine dei match appuntamento con Sky Calcio Club, il salotto della domenica condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con la cronaca di Campo Aperto con Leo Di Bello, per poi concludere la giornata con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che racconterà le ultime trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Fayna, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. 

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 30 agosto

  • dalle 15.00: Casa dello Sport con Roberto Noè, Angelo Carotenuto e Maurizio Compagnoni
  • dalle 18.00: Campo Aperto con Leo Di Bello, Walter Zenga, Marco Bucciantini, Riccardo Gentile e Luca Tommasini
  • ore 18.30: Napoli-Como su DAZN 1 
  • alle 20.45: CAGLIARI-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Gobbi; Inviati Valentina Caruso, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
  • ore 20.45: Lazio-Genoa su DAZN 1 
  • dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis

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