Oggi, lunedì 31 agosto, si scende in campo per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 Lecce-Roma su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW - e alle 20.45 Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La giornata di campionato si conclude lunedì 31 agosto con Lecce-Roma alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti; collegamenti dal campo di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Alle 20.45 Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo, collegamenti dal campo di Marina Presello e Marco Nosotti.