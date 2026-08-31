Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 2^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 31 agosto, si scende in campo per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 Lecce-Roma su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW - e alle 20.45 Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
La giornata di campionato si conclude lunedì 31 agosto con Lecce-Roma alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti; collegamenti dal campo di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Alle 20.45 Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo, collegamenti dal campo di Marina Presello e Marco Nosotti.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con la cronaca di Campo Aperto con Leo Di Bello, per poi concludere la giornata con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che racconterà le ultime trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Fayna, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 31 agosto
- dalle 18.00 e dalle 20.40: Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello Alessio Scarchilli e Riccardo Gentile
- alle 18.30: LECCE-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Davide Polizzi; commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- dalle 20 e dalle 22.50: Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- alle 20.45: ATALANTA-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo; inviati Marina Presello e Marco Nosotti