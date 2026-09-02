Lo scozzese al Corriere della Sera: "Non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima". Salterà anche la sfida con l'Inter in campionato: "Dobbiamo giocare con convinzione di poter vincere, dire che loro sono migliori di noi sarebbe un segnale di debolezza". Sui due allenatori: "Conte un vincente seriale, Allegri più adattabile al calcio della Champions"

"Preoccupato? No, è un problema che devo affrontare. Ci vedremo presto, prestissimo. Più forte di prima". Scott McTominay risponde così all'intervista del Corriere della Sera parlando dell'operazione in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Lo scozzese sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione e tornerà dopo la sosta nazionali. Il Napoli lo prederà per quattro partite, Arsenal in Champions e Inter a San Siro comprese: "Dobbiamo andare a Milano con la piena convinzione di poter andare lì e vincere — ha proseguito McTominay —. Li abbiamo già battuti una volta quindi non vedo perché non dovremmo riuscirci di nuovo. Loro più forti? Non lo dirò mai che altri sono migliori di noi, non è così che vedo il calcio. Ammettere una cosa del genere sarebbe un segnale di debolezza. Uno che toglierei a loro? Lautaro, segna tantissimi gol".

La differenza tra Conte e Allegri

Insomma, McTominay fa capire anche a parole che del Napoli è un leader, sì lontano dal campo ma con la mentalità di chi ci sarà lo stesso a dare una mano ai suoi compagni: "Vorrei sempre dare il mio contributo alla squadra, ma ci sono cose non prevedibili e non controllabili". Capitolo nuova gestione tecnica: "Conte e Allegri sono diversi. Conte era molto orientato sulla tattica e ci allenavamo molto. È straordinario, un vincente seriale. Allegri? Come andrà lo dirà il tempo, ha buone idee tattiche ed è più adattabile al calcio della Champions". Poi tanto altro: passione golf, la pizza mangiata una sola volta, no social sul telefono. Parlando sempre di allenatori: l'esordio in Premier è arrivato con Mourinho. E se mai arrivasse una chiamata del Real? "Se succedesse, ci penserei", conclude McTominay.