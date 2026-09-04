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Chivu prima di Inter-Napoli: "Scontri diretti? Juve e Milan sono arrivate lontane da noi"

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Un Chivu in veste "Mou" nella conferenza pre-gara di Inter-Napoli. Quando gli viene fatto notare che si è tornati a parlare di scontri diretti, l'allenatore risponde: "Mi mancava! Ma quali sono gli scontri diretti? Contro quelle che finiscono nelle prime 4 o per tradizione? Se si considerano le squadre in lotta per lo scudetto, Milan e Juve dove le lasciamo? Perché l'anno scorso sono finite tanto indietro. Quelli non sono più scontri diretti? Per me lo sono anche contro l'ultima..."

LA CONFERENZA DI CHIVU

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