L'allenatore rossonero a Dazn dopo il pareggio: "Abbiamo perso due punti. Nella ripresa è stato completamente diverso, energia giusta e controllo della partita. Modric? Con Luka possiamo fare un certo tipo di partita, ma se diventa una corsa avanti e indietro non è la partita per lui" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Brutto Milan nel primo tempo, poi cambia tutto nella ripresa. La partita finisce 2-2, con un Amorim soddisfatto a metà: "Nel primo tempo non c'eravamo proprio; mancava tutto, mancava l'energia — è la sua analisi post gara a Dazn –. Abbiamo perso tantissimi palloni senza subire pressioni, sbagliando passaggi semplici. Per loro è stato facile. Ma nel secondo tempo è successo l'opposto — ha proseguito — . Abbiamo messo in campo l'energia giusta e abbiamo gestito bene la palla, controllando la partita. È stata una squadra completamente diversa, ma avremmo dovuto fare meglio, non si può giocare solo un tempo". milan Moreira: "Doppietta? Avrei preferito la vittoria"

"Ramos migliorerà durante la stagione" Chi è rimasto insospettabilmente nell'ombra è Luka Modric, autore di qualche errore di troppo e sostituito all'intervallo: "Cosa non ha funzionato? Con Modric possiamo fare un certo tipo di partita, ma se diventa una corsa avanti e indietro non è la partita per lui". È stata invece la partita di Diego Moreira, due gol in due minuti uscendo dalla panchina: "L'idea di metterlo in campo era più che altro per avere un giocatore molto più offensivo per provare a ribaltarla. Certo, essendo di piede sinistro Moreira apre di più il campo, ma era un cambio soprattutto per rendere più offensiva la squadra". Male, invece, Goncalo Ramos: "Sicuramente migliorerà durante la stagione, ma nel suo caso si tratta anche di portare più giocatori a ridosso dell'area. Possiamo avere tanto possesso, però se è lontano dall'area di rigore diventa difficile per lui". lazio Gattuso: "Ci servono più gambe e mentalità"