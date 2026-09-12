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Lazio-Milan, Gattuso: "Vorrei più gambe e mentalità dalla mia squadra"

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Il grande ex dopo la partita pareggiata in rimonta: "Ho visto un gruppo vivo. La strada è quella del lavoro e della serietà. Tifosi? È una cosa che ci penalizza, ma non possiamo farci niente. Riduttivo parlare solo di mentalità — ha detto a Dazn — è una squadra che sa giocare a calcio". In conferenza ha poi risposto al ds Fabiani: "Obiettivo minimo Europa? Non sono d'accordo, è una pressione inutile"

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"La cosa che mi fa piacere è vedere i ragazzi tristi in spogliatoio, no? È qualcosa di importante, perché vedo una squadra viva, certo avrei preferito fino al 90', però questo fa parte del nostro percorso. La strada è quella del lavoro, della serietà, di fare prestazioni come abbiamo fatto oggi". Non è arrivata la vittoria, ma Gattuso è comunque contento della sua Lazio: tre vittorie e — ora — un pari nell'avvio di campionato. Il tutto col tema della contestazione della tifoseria sempre presente: "È qualcosa che sicuramente ci penalizza — ha proseguito a Dazn —, lo sappiamo tutti, uno stadio senza tifosi per me non è calcio, ma ci possiamo fare poco. Noi lavoriamo con serietà, poi vedremo cosa succederà".

il grande ex

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"Un piacere allenarli"

Gattuso prosegue: "Sappiamo bene che è dura giocare in questo modo per 90-95 minuti. Va anche detto che abbiamo subito due gol che hanno buttato giù la porta, due eurogol. Siamo anche stati bravi a non prendere imbarcata, quando ne prendi due così rapidamente la sensazione è che potresti prendere anche il terzo o il quarto. Pregi della Lazio? Secondo me è riduttivo parlare solo di mentalità — ha aggiunto Gattuso —, questa è una squadra che sa giocare, è un piacere allenarli".

milan

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In conferenza: "Non voglio scappare dalle responsabilità"

Gattuso ha poi toccato il tema degli obiettivi stagionali, rispondendo al ds Fabiani che recentemente aveva parlato di obiettivo minimo Europa: "Non voglio dirmi d'accordo o meno, dico solo che abbiamo già abbastanza pressioni, giocare in queste condizioni non è facile e non penso sia corretto parlare d'Europa — ha detto Gattuso —. Non è una polemica e non voglio scappare dalle responsabilità, quando si allena una società come la Lazio devi sempre pensare di fare cose importanti, ma non sono d'accordo quando si dice che l'obiettivo minimo è l'Europa. Poi — ha aggiunto — se vogliamo prenderci in giro lo diciamo, ma per me resta una pressione inutile". Sul pareggio contro il Milan ha poi aggiunto: "Il merito è di tutti i ragazzi che sono arrivati, il merito è dei tifosi che ci hanno accompagnato fino allo stadio. Però vorrei che la squadra stia sempre sul pezzo, non è solo una questione di gambe, ma anche di mentalità, dobbiamo riuscire a stare in partita con veemenza e voglia".

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