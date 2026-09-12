Il grande ex dopo la partita pareggiata in rimonta: "Ho visto un gruppo vivo. La strada è quella del lavoro e della serietà. Tifosi? È una cosa che ci penalizza, ma non possiamo farci niente. Riduttivo parlare solo di mentalità — ha detto a Dazn — è una squadra che sa giocare a calcio". In conferenza ha poi risposto al ds Fabiani: "Obiettivo minimo Europa? Non sono d'accordo, è una pressione inutile" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

"La cosa che mi fa piacere è vedere i ragazzi tristi in spogliatoio, no? È qualcosa di importante, perché vedo una squadra viva, certo avrei preferito fino al 90', però questo fa parte del nostro percorso. La strada è quella del lavoro, della serietà, di fare prestazioni come abbiamo fatto oggi". Non è arrivata la vittoria, ma Gattuso è comunque contento della sua Lazio: tre vittorie e — ora — un pari nell'avvio di campionato. Il tutto col tema della contestazione della tifoseria sempre presente: "È qualcosa che sicuramente ci penalizza — ha proseguito a Dazn —, lo sappiamo tutti, uno stadio senza tifosi per me non è calcio, ma ci possiamo fare poco. Noi lavoriamo con serietà, poi vedremo cosa succederà". il grande ex Gli 8 momenti cult di Gattuso al Milan

"Un piacere allenarli" Gattuso prosegue: "Sappiamo bene che è dura giocare in questo modo per 90-95 minuti. Va anche detto che abbiamo subito due gol che hanno buttato giù la porta, due eurogol. Siamo anche stati bravi a non prendere imbarcata, quando ne prendi due così rapidamente la sensazione è che potresti prendere anche il terzo o il quarto. Pregi della Lazio? Secondo me è riduttivo parlare solo di mentalità — ha aggiunto Gattuso —, questa è una squadra che sa giocare, è un piacere allenarli". milan Amorim: "Persi 2 punti, rifarei le stesse scelte"