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Probabili formazioni di Bologna-Torino

Serie A

Sabato alle 15 al Dall'Ara si giocherà la sfida tra Bologna e Torino. Sarà il debutto sulla panchina rossoblù per Raffaele Palladino, che vuole ripartire dalla difesa a 3: a guidare l'attacco, invece, ci sarà Piccoli. Dall'altra parte Abate si affida a Vlasic come supporto a Simeone, da esterni Fortini e Cacciamani: questi i probabili schieramenti

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
Difensore centrale di destra
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
Difensore centrale di sinistra
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Bologna
Emil Holm
Emil Holm
Esterno destro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Trequartista
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Bologna
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

Le scelte di Palladino

BOLOGNA (3-4-2-1) la probabile formazione: Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino

  • Alla prima sulla nuova panchina, l'allenatore vuole puntare sulla difesa a 3, formata da Helland, Heggem e Theate, con Holm e Miranda spostati esterni sulla lista di centrocampo;
  • in avanti toccherà a Piccoli;
  • Pobega in ballottaggio con Moro in mezzo al campo
Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
Portiere
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale di destra
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Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale
Torino
Eray Cömert
Eray Cömert
Difensore centrale di sinistra
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Torino
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Esterno destro
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
Mezzala destra
Torino
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Torino
Daniel Santos Bragança
Daniel Santos Bragança
Mezzala sinistra
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Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
Esterno sinistro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

Le scelte di Abate

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic, Simeone. All. Abate

  • Ci sarà ancora Vlasic a supporto di Simeone nell'attacco granata;
  • Bragança è favorito su Gineitis e Casadei per completare la linea mediana con Fitz-Jim e Mandragora;
  • da esterni agiranno Fortini e Cacciamani

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