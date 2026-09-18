Sabato alle 15 al Dall'Ara si giocherà la sfida tra Bologna e Torino. Sarà il debutto sulla panchina rossoblù per Raffaele Palladino, che vuole ripartire dalla difesa a 3: a guidare l'attacco, invece, ci sarà Piccoli. Dall'altra parte Abate si affida a Vlasic come supporto a Simeone, da esterni Fortini e Cacciamani: questi i probabili schieramenti

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