Sabato alle 15 al Dall'Ara si giocherà la sfida tra Bologna e Torino. Sarà il debutto sulla panchina rossoblù per Raffaele Palladino, che vuole ripartire dalla difesa a 3: a guidare l'attacco, invece, ci sarà Piccoli. Dall'altra parte Abate si affida a Vlasic come supporto a Simeone, da esterni Fortini e Cacciamani: questi i probabili schieramenti
Probabili Formazioni
Le scelte di Palladino
BOLOGNA (3-4-2-1) la probabile formazione: Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino
- Alla prima sulla nuova panchina, l'allenatore vuole puntare sulla difesa a 3, formata da Helland, Heggem e Theate, con Holm e Miranda spostati esterni sulla lista di centrocampo;
- in avanti toccherà a Piccoli;
- Pobega in ballottaggio con Moro in mezzo al campo
Le scelte di Abate
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic, Simeone. All. Abate
- Ci sarà ancora Vlasic a supporto di Simeone nell'attacco granata;
- Bragança è favorito su Gineitis e Casadei per completare la linea mediana con Fitz-Jim e Mandragora;
- da esterni agiranno Fortini e Cacciamani