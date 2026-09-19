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Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Fiorentina e Napoli si sfidano domenica alle 12.30. Vanoli con Pellegrino dal 1' al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Hojlund

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 5^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
PORTIERE
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
TERZINO DESTRO
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
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Fiorentina
Viery
Viery
TERZINO SINISTRO
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala sinistra
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
ala destra
Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
centravanti
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Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
ala sinistra

Fiorentina, la probabile formazione

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

  • In difesa Dragusin dovrebbe fare coppia con Ranieri in mezzo
  • Ndour-Fagioli-Atta a centrocampo dal 1'
  • In attacco dovrebbe giocare Pellegrino al posto di Beto, con Mastantuono e Njie ai suoi lati
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino sinistro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale di destra
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
difensore centrale di sinistra
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Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
terzino sinistro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
centrocampista
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante centrale
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Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

Napoli, la probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri

  • Rispetto alla vittoria contro il Bologna, dovrebbe essere confermata la coppia di centrali con Rrahmani-Marin
  • Per Spinazzola contrattura al bicipite femorale: a sinistra giocherà Olivera
  • A centrocampo nessuna variazione: ancora Gilmour, Lobotka e De Bruyne, con McTominay indisponibile
  • Lang in vantaggio su Neres per completare il reparto offensivo con Politano e Højlund 

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