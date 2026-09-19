Fiorentina e Napoli si sfidano domenica alle 12.30. Vanoli con Pellegrino dal 1' al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Hojlund

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