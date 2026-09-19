Fiorentina e Napoli si sfidano domenica alle 12.30. Vanoli con Pellegrino dal 1' al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Hojlund
Probabili Formazioni
Fiorentina, la probabile formazione
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli
- In difesa Dragusin dovrebbe fare coppia con Ranieri in mezzo
- Ndour-Fagioli-Atta a centrocampo dal 1'
- In attacco dovrebbe giocare Pellegrino al posto di Beto, con Mastantuono e Njie ai suoi lati
Napoli, la probabile formazione
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri
- Rispetto alla vittoria contro il Bologna, dovrebbe essere confermata la coppia di centrali con Rrahmani-Marin
- Per Spinazzola contrattura al bicipite femorale: a sinistra giocherà Olivera
- A centrocampo nessuna variazione: ancora Gilmour, Lobotka e De Bruyne, con McTominay indisponibile
- Lang in vantaggio su Neres per completare il reparto offensivo con Politano e Højlund