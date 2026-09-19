Il Frosinone, dopo una grande partenza in campionato, prepara la sfida contro il Como con qualche dubbio soprattutto sulla trequarti: Ghedjemis è favorito su Fini. Fabregas dovrebbe invece rilanciare Butez tra i pali e Chalobah in difesa, con Douvikas favorito su Kean come riferimento offensivo. Nico Paz e Baturina verso la conferma dal 1'
Probabili Formazioni
Frosinone, la probabile formazione
FROSINONE (4-2-3-1). Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Massimiliano Alvini
- Alvini dovrebbe cambiare poco rispetto al pareggio contro il Genoa: Ghedjemis è favorito su Fini per partire dall'inizio sulla destra
- In difesa Monterisi resta avanti su Cittadini,
- Confermati Kvernadze, Schmid e Raimondo come riferimento offensivo
Como, la probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Fabregas pensa a diversi cambi rispetto al Parma: Butez dovrebbe riprendersi la porta dopo la presenza di Sanchez nell'ultimo turno
- In difesa potrrebbero rientrare Chalobah
- Nessun turnover sulla trequarti con Diao, Nico Paz e Baturina. Davanti Douvikas è favorito su Kean