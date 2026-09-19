Il Frosinone, dopo una grande partenza in campionato, prepara la sfida contro il Como con qualche dubbio soprattutto sulla trequarti: Ghedjemis è favorito su Fini. Fabregas dovrebbe invece rilanciare Butez tra i pali e Chalobah in difesa, con Douvikas favorito su Kean come riferimento offensivo. Nico Paz e Baturina verso la conferma dal 1'

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 5^ GIORNATA