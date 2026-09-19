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Frosinone-Como, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Frosinone, dopo una grande partenza in campionato, prepara la sfida contro il Como con qualche dubbio soprattutto sulla trequarti: Ghedjemis è favorito su Fini. Fabregas dovrebbe invece rilanciare Butez tra i pali e Chalobah in difesa, con Douvikas favorito su Kean come riferimento offensivo. Nico Paz e Baturina verso la conferma dal 1'

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 5^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
difensore centrale
Frosinone
Ilario Monterisi
Ilario Monterisi
difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
terzino sinistro
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
mediano
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
mediano
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
esterno sinistro
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
attaccante

Frosinone, la probabile formazione

FROSINONE (4-2-3-1). Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Massimiliano Alvini

  • Alvini dovrebbe cambiare poco rispetto al pareggio contro il Genoa: Ghedjemis è favorito su Fini per partire dall'inizio sulla destra
  • In difesa Monterisi resta avanti su Cittadini,
  • Confermati Kvernadze, Schmid e Raimondo come riferimento offensivo
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
terzino sinistro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale di destra
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale di sinistra
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Como
Kaiki
Kaiki
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
mediano
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
mediano
Como
Assane Diao
Assane Diao
ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ala sinistra
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

Como, la probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas pensa a diversi cambi rispetto al Parma: Butez dovrebbe riprendersi la porta dopo la presenza di Sanchez nell'ultimo turno
  • In difesa potrrebbero rientrare Chalobah
  • Nessun turnover sulla trequarti con Diao, Nico Paz e Baturina. Davanti Douvikas è favorito su Kean

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