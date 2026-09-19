Nella Juventus Vicario, Bremer e Kolo Muani tornano titolari. Due dubbi per Spalletti: Sarr oppure Koopmeiners, Alajbegovic oppure Conceicao Nell'Atalanta torna Gaetano dopo la squalifica, con Scamacca in vantaggio su Krstovic al centro dell'attacco. In difesa out Kossounou, al suo posto Kristensen. Partita in diretta domenica 20 settembre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
Probabili Formazioni
Juventus, la probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
- Spalletti potrebbe cambiare sistema rispetto alla sconfitta col Sassuolo e riproporre la difesa a tre vista in Europa, con Bremer centrale tra Kalulu e Lucumí
- Sarr avanti nel ballottaggio con Koopmeiners, Alajbegovic favorito su Conceiçao
- In avanti dovrebbe toccare ancora a Kolo Muani
Atalanta, la probabile formazione
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Maurizio Sarri
- Rispetto al ko contro il Cagliari, torna Gaetano dopo la squalifica e dovrebbe riprendersi immediatamente una maglia in mezzo al campo
- Out Kossounou per un risentimento ai flessori della coscia sinistra
- Nella difesa a 4 Bellanova, Kristensen, Scalvini e Kolasinac
- Anche davanti pochi cambi: De Ketelaere, Scamacca e Rowe sono ancora favoriti, con Krstovic e Raspadori alternative dalla panchina