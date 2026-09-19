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Juventus-Atalanta, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Nella Juventus Vicario, Bremer e Kolo Muani tornano titolari. Due dubbi per Spalletti: Sarr oppure Koopmeiners, Alajbegovic oppure Conceicao Nell'Atalanta torna Gaetano dopo la squalifica, con Scamacca in vantaggio su Krstovic al centro dell'attacco. In difesa out Kossounou, al suo posto Kristensen. Partita in diretta domenica 20 settembre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 5^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
centrocampista centrale
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno sinistro
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Juventus
Nicolás González
Nicolás González
trequartista
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
trequartista
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
attaccante centrale

Juventus, la probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

  • Spalletti potrebbe cambiare sistema rispetto alla sconfitta col Sassuolo e riproporre la difesa a tre vista in Europa, con Bremer centrale tra Kalulu e Lucumí
  • Sarr avanti nel ballottaggio con Koopmeiners, Alajbegovic favorito su Conceiçao
  • In avanti dovrebbe toccare ancora a Kolo Muani
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
terzino destro
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Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale
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Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
terzino sinistro
Atalanta
Franck Kessie
Franck Kessie
mezzala destra
Atalanta
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
mezzala sinistra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
ala destra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante
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Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra

Atalanta, la probabile formazione

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Maurizio Sarri

  • Rispetto al ko contro il Cagliari, torna Gaetano dopo la squalifica e dovrebbe riprendersi immediatamente una maglia in mezzo al campo
  • Out Kossounou per un risentimento ai flessori della coscia sinistra
  • Nella difesa a 4 Bellanova, Kristensen, Scalvini e Kolasinac
  • Anche davanti pochi cambi: De Ketelaere, Scamacca e Rowe sono ancora favoriti, con Krstovic e Raspadori alternative dalla panchina

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