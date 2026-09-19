Il Milan cerca il riscatto contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal 1' con Estupinan avanti a Moreira nonostante la doppietta contro la Lazio. Sulla trequarti Pulisic parte avanti su Cissé alle spalle di Gonçalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza, col tridente Pierotti-Stulic-N'Dri
Probabili Formazioni
Milan, la probabile formazione
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim
- Amorim pensa di confermare gli esterni Chukwueze ed Estupinan nonostante la doppietta di Moreira con la Lazio
- In mezzo Modric e Rabiot dovrebbero comporre la coppia
- Alle spalle di Gonçalo Ramos, Pulisic è favorito su Cissé per giocare insieme a Saelemaekers
Lecce, la probabile formazione
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Monteiro, Stulic, N'Dri. All. Eusebio Di Francesco
- Il Lecce potrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha battuto il Monza
- Di Francesco verso il tridente offensivo Monteiro-Stulic-N'Dri
- In mezzo dovrebbe riproporre Maleh, Ilic e Coulibaly
- In difesa Tiago Gabriel-Siebert coppia centrale