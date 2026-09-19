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Milan-Lecce, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Milan cerca il riscatto contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal 1' con Estupinan avanti a Moreira nonostante la doppietta contro la Lazio. Sulla trequarti Pulisic parte avanti su Cissé alle spalle di Gonçalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza, col tridente Pierotti-Stulic-N'Dri

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 5^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
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Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
esterno destro
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
centrocampista centrale
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
trequartista
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

Milan, la probabile formazione

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim

  • Amorim pensa di confermare gli esterni Chukwueze ed Estupinan nonostante la doppietta di Moreira con la Lazio
  • In mezzo Modric e Rabiot dovrebbero comporre la coppia
  • Alle spalle di Gonçalo Ramos, Pulisic è favorito su Cissé per giocare insieme a Saelemaekers
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista
Lecce
Ivan Ilic
Ivan Ilic
centrocampista
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista
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Lecce
Joël Almada Monteiro
Joël Almada Monteiro
ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante
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Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
ala sinistra

Lecce, la probabile formazione

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Monteiro, Stulic, N'Dri. All. Eusebio Di Francesco

  • Il Lecce potrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha battuto il Monza
  • Di Francesco verso il tridente offensivo Monteiro-Stulic-N'Dri
  • In mezzo dovrebbe riproporre Maleh, Ilic e Coulibaly
  • In difesa Tiago Gabriel-Siebert coppia centrale

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