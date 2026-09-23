Musetti e Jennifer Lopez, il ballo alla Milano Fashion Week conquista la platea. FOTO
Lorenzo Musetti protagonista alla Fashion Week di Milano. Il tennista azzurro ha sfilato nelle inedite vesti di modello in Galleria Vittorio Emanuele, rubando la scena quando ha invitato Jennifer Lopez per regalare al pubblico un passo di danza a sorpresa
- C'era anche Lorenzo Musetti tra gli sportivi in passerella alla Fashion Week di Milano. Il tennista azzurro se l'è cavata benissimo anche nei panni del modello, ma non solo...
- In Galleria Vittorio Emanuele, infatti, Musetti ha accompagnato Jennifer Lopez, tra le star più attese. Elegante nel suo completo "black and white", il tennista e J.Lo hanno regalato al pubblico un passo di danza sotto alla cupola
- Arrivo da vera star per Jennifer Lopez a Milano. La cantante e attrice si è presentata con un abito bustier nero ricamato con perline, abbinato a guanti neri trasparenti e scarpe a punta
- Jennifer Lopez ha assistito allo show come spettatrice, fino al momento clou, quello in cui Musetti l'ha invitata a lasciare il pubblico per sfilare con lui
- Poi, da vero galantuomo, Musetti ha portato Jennifer Lopez al centro della Galleria, sotto la cupola. E, a sorpresa, un giro sotto braccio e un passo di danza finale