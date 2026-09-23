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Musetti e Jennifer Lopez, il ballo alla Milano Fashion Week conquista la platea. FOTO

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Lorenzo Musetti protagonista alla Fashion Week di Milano. Il tennista azzurro ha sfilato nelle inedite vesti di modello in Galleria Vittorio Emanuele, rubando la scena quando ha invitato Jennifer Lopez per regalare al pubblico un passo di danza a sorpresa

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