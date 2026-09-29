Pio Esposito miglior attaccante centrale U22 al mondo: lo dice la scienza (e il CIES)
Il "performance tool" è un indice che misura il rendimento dei calciatori in base a parametri oggettivi. Secondo i calcoli è Pio Esposito la giovane punta più in forma al mondo: con lui in top 10 ci sono altri profili molto interessanti, tra cui Varela del Monza e un attaccante polacco di proprietà del Parma in prestito in Svizzera. Come funziona l'algoritmo del CIES (l'Osservatorio calcistico) e la classifica mondiale
- È un indice capace di misurare "oggettivamente" le prestazioni dei giocatori. Si tratta, sostanzialmente, di un punteggio - fino a un massimo di 100 - che misura il rendimento di un calciatore. Tanto è più alto, più starà giocando bene
- Nasce dalla partnership con Impect: uno speciale algoritmo confronta le attività sul campo dei giocatori di movimento, li classifica in categorie basate su ruolo e abilità, e ne definisce i profili tecnici
- Air defence - Duelli aerei difensivi
- Ground defence - Interdizione
- Defensive build-up - Costruzione dal basso
- Orchestration - Costruzione del gioco
- Take on - Dribbling/1 vs 1
- Chance creation - Creazione occasioni
- Finishing - Finalizzazione
- Air attack - Attacco aereo
Ecco, queste 8 aree servono a definire "oggettivamente" le prestazioni. I valori vengono ponderati in base al livello agonistico delle partite, in base al numero medio di minuti giocati per partita e, ovviamente, in base alla posizione del giocatore in campo
- Filtrando per posizione ed età, ne esce la leadership di Pio Esposito sui giovani calciatori nel resto nel mondo. Considerando la bellezza di 70 campionati per tutto il pianeta calcio, e selezionando solo giocatori under 22 di mestiere attaccanti centrali, è proprio Pio a guidare la classifica, con un indice di 84,2 su 100
- Indice CIES: 74.6
- Indice CIES: 74.8
- Indice CIES: 75.2
- Indice CIES: 75.8
- Indice CIES: 78.8
- Indice CIES: 78.9
- Indice CIES: 79.4
- Indice CIES: 79.5
- Indice CIES: 81.3
- Indice CIES: 84.2