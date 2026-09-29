 Pio Esposito miglior attaccante under 22 al mondo, lo studio del Cies | Sky Sport
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Pio Esposito miglior attaccante centrale U22 al mondo: lo dice la scienza (e il CIES)

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Il "performance tool" è un indice che misura il rendimento dei calciatori in base a parametri oggettivi. Secondo i calcoli è Pio Esposito la giovane punta più in forma al mondo: con lui in top 10 ci sono altri profili molto interessanti, tra cui Varela del Monza e un attaccante polacco di proprietà del Parma in prestito in Svizzera. Come funziona l'algoritmo del CIES (l'Osservatorio calcistico) e la classifica mondiale

MEDIA GOL IN NAZIONALE: DAL 1990 PIO È IL MIGLIORE DI TUTTI

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