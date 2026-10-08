Scontro diretto domenica alle 12.30 al Sinigaglia, dove Fabregas potrebbe confermare l'ultimo undici battuto a Frosinone. Da valutare i nazionali: Paz torna in giornata dall'Argentina, Kean deve smaltire un affaticamento muscolare. Gasperini recupera Malen e Wesley ma difficilmente Cristante: c'è De Roon. Sulla trequarti Mora con Dybala, dietro si rivede Ndicka. Di seguito i probabili undici con le ultime news
- Portiere: BUTEZ
- Terzino destro: COUTO
- Difensore centrale: RAMON
- Difensore centrale: CHALOBAH
- Terzino sinistro: VALLE
- Centrocampista centrale: MILLA
- Centrocampista centrale: DA CUNHA
- Ala destra: DIAO
- Trequartista: PAZ
- Ala sinistra: BATURINA
- Attaccante: DOUVIKAS
- Da valutare il rientro dei nazionali, su tutti Paz che raggiungerà la squadra nella giornata di giovedì.
- Da monitorare anche le condizioni di Kean per un leggero affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare Italia-Turchia.
- Si va quindi verso la conferma dell'ultimo undici battuto a Frosinone
- Portiere: SVILAR
- Difensore di destra: MANCINI
- Difensore centrale: NDICKA
- Difensore di sinistra: HERMOSO
- Esterno destro: MOLINA
- Centrocampista centrale: KONE
- Centrocampista centrale: DE ROON
- Esterno sinistro: WESLEY
- Trequartista: DYBALA
- Trequartista: MORA
- Attaccante: MALEN
- Recuperati sia Malen che Wesley, decisamente più complicata invece la presenza di Cristante a causa dell'infiammazione al ginocchio. Pronto De Roon a sostituirlo.
- Sulla trequarti Mora in vantaggio su Soulé per affiancare Dybala.
- In difesa Ndicka dovrebbe riprendersi il posto occupato in precedenza da Balerdi