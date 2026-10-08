 Como Roma, le probabili formazioni: le ultime news | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Como-Roma, le probabili formazioni: le ultime news

Serie A fotogallery
24 foto

Scontro diretto domenica alle 12.30 al Sinigaglia, dove Fabregas potrebbe confermare l'ultimo undici battuto a Frosinone. Da valutare i nazionali: Paz torna in giornata dall'Argentina, Kean deve smaltire un affaticamento muscolare. Gasperini recupera Malen e Wesley ma difficilmente Cristante: c'è De Roon. Sulla trequarti Mora con Dybala, dietro si rivede Ndicka. Di seguito i probabili undici con le ultime news

SERIE A, INFORTUNATI E INDISPONIBILI PER LA 6^ GIORNATA

ALTRE FOTOGALLERY

Attesa per Paz, Malen recuperato: così Como-Roma

Serie A

Scontro diretto domenica alle 12.30 al Sinigaglia, dove Fabregas potrebbe confermare l'ultimo...

24 foto

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Ranieri

Calciomercato

La Fiorentina e Luca Ranieri proseguono insieme la loro storia: il club viola, infatti, ha...

60 foto

Inter, la probabile formazione contro il Parma

Serie A

Chivu ritrova tutti i nazionali verso la sfida contro il Parma (sabato alle 18 a San Siro). Perde...

15 foto

Milan, difesa a 4 e ballottaggi: così col Sassuolo

Serie A

Ancora imbattuti in campionato, i rossoneri tornano in campo domenica sul campo del Sassuolo...

15 foto

David Silva torna dal ritiro: giocherà a Hong Kong

Calciomercato

Si era ritirato nel 2023, ma a 40 anni ha deciso di tornare in campo e lo farà a Hong Kong....

33 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Inter, si ferma Jones: problema alla coscia

    INTER

    Tegola per Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis...

    La Serie A in campo per 'Una Storia di mani'

    Serie A

    In occasione della 6^ giornata la Serie A sosterrà la raccolta fondi “Una Storia di Mani” a...

    Pellegrini: "Da Como-Roma non uscirà l’anti-Inter"

    VIDEO

    Il centrocampista della Roma ha parlato al Premio Colalucci, proiettandosi già alla sfida di...