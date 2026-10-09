Nel match della domenica alle 12.30, in questa sesta giornata dopo la sosta, la Roma ospite del Como. Dopo i problemi accusati in nazionale, dovrebbe essere disponibile Kean ma Fabregas dovrebbe partire con Douvikas titolare. Da valutare Nico Paz, rientrato da poco dall'Argentina. Gasperini recupera sia Malen che Wesley, Dybala e Mora trequartisti dal 1'. Le probabili formazioni di Como-Roma
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- dopo i problemi in nazionale, Kean dovrebbe recuperare ma a partire dal 1’ in attacco dovrebbe essere Douvikas
- da valutare le condizioni di Nico Paz, rientrato dall'Argentina dove ha giocato, segnando, nell'ultima partita di Messi in nazionale
- sulle fasce in difesa Couto e Valle, in mediana Milla favorito per far coppia con Da Cunha
- in panchina può tornare Addai
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, de Roon, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
- Malen recuperato quindi l'olandese parte titolare, con Dybala e Mora trequartisti alle sue spalle
- Recuperato anche Wesley, che dunque giocherà dal 1' sulla sinistra. Sull'altra fascia, a destra, spazio a Molina
- senza l'indisponibile Cristante, de Roon titolare a centrocampo
- Castro, Soulè e Balerdi, tornati per ultimi dall'Argentina, dovrebbero essere tenuti a riposo, per tornare magari mercoledì in Champions col Real