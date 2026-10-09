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Como-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match della domenica alle 12.30, in questa sesta giornata dopo la sosta, la Roma ospite del Como. Dopo i problemi accusati in nazionale, dovrebbe essere disponibile Kean ma Fabregas dovrebbe partire con Douvikas titolare. Da valutare Nico Paz, rientrato da poco dall'Argentina. Gasperini recupera sia Malen che Wesley, Dybala e Mora trequartisti dal 1'. Le probabili formazioni di Como-Roma

6^ SERIE A, TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Yan Couto
Yan Couto
TERZINO DESTRO
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
DIFENSORE CENTRALE
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
DIFENSORE CENTRALE
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Como
Álex Valle
Álex Valle
TERZINO SINISTRO
Como
Luis Milla
Luis Milla
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Assane Diao
Assane Diao
ESTERNO DESTRO
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Como
Nico Paz
Nico Paz
TREQUARTISTA
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ESTERNO SINISTRO
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
ATTACCANTE

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • dopo i problemi in nazionale, Kean dovrebbe recuperare ma a partire dal 1’ in attacco dovrebbe essere Douvikas
  • da valutare le condizioni di Nico Paz, rientrato dall'Argentina dove ha giocato, segnando, nell'ultima partita di Messi in nazionale
  • sulle fasce in difesa Couto e Valle, in mediana Milla favorito per far coppia con Da Cunha
  • in panchina può tornare Addai
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
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Roma
Nahuel Molina
Nahuel Molina
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, de Roon, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

  • Malen recuperato quindi l'olandese parte titolare, con Dybala e Mora trequartisti alle sue spalle
  • Recuperato anche Wesley, che dunque giocherà dal 1' sulla sinistra. Sull'altra fascia, a destra, spazio a Molina
  • senza l'indisponibile Cristante, de Roon titolare a centrocampo
  • Castro, Soulè e Balerdi, tornati per ultimi dall'Argentina, dovrebbero essere tenuti a riposo, per tornare magari mercoledì in Champions col Real

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