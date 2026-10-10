"A volte le statistiche bisogna saperle leggere e collocarle nella realtà. Pisacane e Giulini si sono meritati i punti che hanno ma non la vittoria dello scorso anno, quella no. Sappiamo che sarà una partita difficile, loro volutamente concedono un po' di campo e ti invitano a fare la partita avendo calciatori che ribaltano bene la partita e quella riaggressione fatta in maniera feroce. Come negli anni precedenti anche in questa stagione stanno mettendo in luce alcuni calciatori, adesso Daniel Maldini. Bisognerà essere molto bravi, decisi, vivi e intensi. Senza lasciare spazi, perché loro sanno come comportarsi".