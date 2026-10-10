Cagliari-Juventus, la conferenza di Spalletti LIVE
La Juventus riparte da Cagliari dopo il break legato agli impegni delle Nazionali, di fronte la squadra rivelazione di questa prima porzione di campionato. La partita è in programma domenica 11 ottobre alle 20.45, prepartita dalle 20.00 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Spalletti introduce la sfida contro Pisacane alle 16.00: qui la diretta testuale della conferenza con il nostro live-blog
Tema infermeria, e soprattutto come sta Cambiaso?
"Cambiaso ha sviluppato tutti gli allenamenti nella maniera corretta. Sono contento dei calciatori che ho a disposizione, non conta evidenziare le situazioni negative che succedono, bisogna passare attraverso gli ostacoli. Tempo perso stare a parlarne. Si va a giocare con i giocatori che abbiamo a disposizione per provare a vincere la partita".
Il Cagliari ha iniziato molto bene, ma è la squadra di A che ha subito più tiri dopo il Frosinone. Che aspetto avete colto?
"A volte le statistiche bisogna saperle leggere e collocarle nella realtà. Pisacane e Giulini si sono meritati i punti che hanno ma non la vittoria dello scorso anno, quella no. Sappiamo che sarà una partita difficile, loro volutamente concedono un po' di campo e ti invitano a fare la partita avendo calciatori che ribaltano bene la partita e quella riaggressione fatta in maniera feroce. Come negli anni precedenti anche in questa stagione stanno mettendo in luce alcuni calciatori, adesso Daniel Maldini. Bisognerà essere molto bravi, decisi, vivi e intensi. Senza lasciare spazi, perché loro sanno come comportarsi".
Come ha ritrovato i vari nazionali, Zhegrova può trovare spazio per la prima volta in stagione?
"Zhegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca negli ultimi due allenamenti tra titolari e non titolari. Devo riguardare il minutaggio. Gli altri bene, sono tornati tutti con la condizione mentale giusta, sviluppando molto bene gli ultimi allenamenti dal punto di vista dell'attenzione e del ritmo. Ovviamente abbiamo personalizzato i carichi di lavoro in base a quando sono tornati. Siamo contenti della condizione che hanno i nostri calciatori".
Come è stata la gestione di queste tre settimane di sosta, dal punto di vista mentale e atletico?
"La sosta lunga… ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose, ma la gestione è semplice: sosta lunga, lunghi riposi per riuscire a ripristinare le cose che succedono. Accumulo di fatiche, accumulo di riposo, non c’è altra medicina. Valutando bene le cose a livello individuale sugli elementi rimasti, quelli che avevo a disposizione".
Prende posto Spalletti: inizia la conferenza stampa della Juventus
Tutto pronto alla Continassa, tra pochissimo la conferenza stampa di Spalletti verso la partita con il Cagliari...
Il momento della Juventus
Nelle prime 5 giornate di campionato 2026/2027 la squadra di Spalletti ha collezionato 10 punti: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I bianconeri hanno segnato 8 gol a fronte di 4 incassati. Prima della sosta hanno battuto in casa l’Atalanta 2-0 grazie alle reti messe a segno da Conceicao e Bremer, una per tempo.
Il rinnovo di Nico Gonzalez
Dopo la parentesi con la Nazionale argentina, l’attaccante è tornato alla Continassa anche per firmare il prolungamento di contratto fino al 2030. Nico Gonzalez dopo essere stato vicino a lasciare la Juventus in agosto, grazie alla fiducia di Spalletti è diventato uno dei punti di forza della squadra. In stagione già 2 gol, uno in campionato contro il Parma, l’altro il Europa League contro il Nec, entrambi utili a sbloccare il risultato. "Puntiamo in alto, qui come in famiglia", il commento dell'argentino dopo l'ufficialità.
Juventus, ufficiale il rinnovo di Nico Gonzalez: prolungamento fino al 2030Vai al contenuto
Dove seguire il prepartita di Cagliari-Juventus
L’avvicinamento del match della 6^ giornata tra Cagliari e Juventus, in programma domenica 11 ottobre alle 20.45, è da seguire con l’anteprima di Sky Calcio Club in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 a partire dalle 20.00
La Juventus si prepara alla sfida di domenica sera sul campo del Cagliari. A introdurre l’appuntamento dell’Unipol Domus è Luciano Spalletti in conferenza stampa alle 16.00.