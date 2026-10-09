Serie A, più infortuni e migliaia di minuti giocati: l'analisi dopo la maxi sosta
"I primi numeri che abbiamo sono di quasi il doppio degli infortuni rispetto alla sosta dell'anno scorso". L'allarme lanciato da Daniele De Rossi accende uno dei temi della ripresa della Serie A dopo la maxi finestra per le Nazionali. Tra giocatori che si sono fermati nelle quasi tre settimane di stop e migliaia di minuti accumulati in giro per il mondo, ecco l'analisi squadra per squadra di quella che ha lasciato questa nuova sosta
- "I primi numeri che abbiamo sono di quasi il doppio degli infortuni rispetto alla sosta dell'anno scorso". Con queste parole l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha acceso i riflettori su uno dei temi della ripresa dopo la maxi sosta per le Nazionali: i giocatori già fermati durante la pausa e il rischio che il conto possa salire ancora soprattutto vedendo i tanti minuti accumulati in giro per il mondo
- Il confronto con il 2025 parte dalla modifica al calendario della sosta per le nazionali. Un anno fa settembre e ottobre erano ancora due finestre distinte da nove giorni e con massimo due partite ciascuna. Dal 2026 la Fifa le ha accorpate: quella che abbiamo appena vissuta è andata dal 21 settembre al 6 ottobre, 16 giorni con quattro gare per Nazionale
- I giocatori che hanno accusato un nuovo problema fisico durante le tre settimane di sosta sono 21
- In 15 si sono fermati mentre erano con le rispettive Nazionali
- In 6 si sono infortunati allenandosi o giocando amichevoli con il club durante la sosta
- Tornando indietro nella sosta di ottobre 2025 (che era durata dal 6 al 14), erano stati 7 gli infortuni: Pulisic, Rabiot, Saelemaekers, Estupiñán, Nkunku, Addai e Kean
- Rispetto ai 15 che si sono fermati con la nazionale quest'anno, l'aumento è di oltre il doppio
- Minuti giocati dai nazionali: 2.624
- Infortunati: 1
- Pervis Estupinan: trauma al ginocchio rimediato con l'Ecuador contro il Giappone. Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio destro
- Minuti giocati dai nazionali: 2.427
- Infortunati: 1
- Giacomo Raspadori: distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra
- Minuti giocati dai nazionali: 2.343
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 2.094
- Infortunati: 3
- Antonio Vergara: lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro
- Mathias Olivera: lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro
- Costantino Favasuli: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra
- Minuti giocati dai nazionali: 1.944
- Infortunati: 1
- Niccolò Fortini: problema all'adduttore
- Minuti giocati dai nazionali: 1.772
- Infortunati: 1
- Francisco Conceicao: sostituito durante Norvegia-Portogallo per un problema alla coscia. Gli esami hanno escluso lesioni: si è trattato, in realtà, di una semplice contusione ed è già a disposizione
- Minuti giocati dai nazionali: 1.699
- Infortunati: 1
- Emil Holm: è stato operato per la sutura del tendine degli hamstring della coscia destra: lo stop previsto è di diversi mesi, con rientro tra febbraio e marzo 2027
- Minuti giocati dai nazionali: 1.630
- Infortunati: 2
- Franz-Ethan Meichtry: ha lasciato il ritiro della Svizzera U21 per una distrazione della muscolatura di un'anca
- Djibril Sow: si è fermato con la Svizzera contro la Macedonia del Nord per un problema muscolare
- Minuti giocati dai nazionali: 1.588
- Infortunati: 1
- Moise Kean: è rientrato acciaccato dopo Francia-Italia e ha lasciato il ritiro azzurro prima della sfida con la Turchia
- Minuti giocati dai nazionali: 1.405
- Infortunati: 2
- Antonio Raimondo: ha lasciato il ritiro dell'Italia U21 per una tendinopatia inserzionale del tendine d'Achille destro
- Daniel Birligea: lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro
- Minuti giocati dai nazionali: 1.290
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 1.134
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 1.092
- Infortunati: 1
- Nicolò Zaniolo: problema al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsgto nella prima metà di novembre
- Minuti giocati dai nazionali: 1.062
- Infortunati: 1
- Arijanet Muric: costretto a uscire durante Austria-Kosovo per un problema fisico
- Minuti giocati dai nazionali: 1.031
- Infortunati: 1
- Albert Gudmundsson: lussazione dell'articolazione gleno-omerale destra. Il rientro è previsto indicativamente a inizio novembre
- Minuti giocati dai nazionali: 914
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 794
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 690
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 528
- Infortunati: 0
- Minuti giocati dai nazionali: 404
- Infortunati: 0