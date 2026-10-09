"I primi numeri che abbiamo sono di quasi il doppio degli infortuni rispetto alla sosta dell'anno scorso". L'allarme lanciato da Daniele De Rossi accende uno dei temi della ripresa della Serie A dopo la maxi finestra per le Nazionali. Tra giocatori che si sono fermati nelle quasi tre settimane di stop e migliaia di minuti accumulati in giro per il mondo, ecco l'analisi squadra per squadra di quella che ha lasciato questa nuova sosta

COME ARRIVANO LE BIG ALLA RIPRESA