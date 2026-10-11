Cambio insolito durante Como-Roma: l'arbitro Michael Fabbri si è fermato per un problema fisico al 67' ed è stato costretto ad abbandonare la direzione della gara. Dopo circa tre minuti di interruzione, al suo posto è entrato il quarto uomo Simone Sozza. La ricostruzione di quanto successo al Sinigaglia

COMO-ROMA 0-0 - PAGELLE - CLASSIFICA - FOTO. L'ESPULSIONE DI MALEN