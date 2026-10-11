 Infortunio per l'arbitro Fabbri in Como Roma: sostituito da Sozza. FOTO | Sky Sort
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Como-Roma, l'arbitro Fabbri sostituito per infortunio: cosa è successo. FOTO

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Cambio insolito durante Como-Roma: l'arbitro Michael Fabbri si è fermato per un problema fisico al 67' ed è stato costretto ad abbandonare la direzione della gara. Dopo circa tre minuti di interruzione, al suo posto è entrato il quarto uomo Simone Sozza. La ricostruzione di quanto successo al Sinigaglia

COMO-ROMA 0-0PAGELLE - CLASSIFICA - FOTO. L'ESPULSIONE DI MALEN

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