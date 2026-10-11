Como-Roma, l'arbitro Fabbri sostituito per infortunio: cosa è successo. FOTO
Cambio insolito durante Como-Roma: l'arbitro Michael Fabbri si è fermato per un problema fisico al 67' ed è stato costretto ad abbandonare la direzione della gara. Dopo circa tre minuti di interruzione, al suo posto è entrato il quarto uomo Simone Sozza. La ricostruzione di quanto successo al Sinigaglia
COMO-ROMA 0-0 - PAGELLE - CLASSIFICA - FOTO. L'ESPULSIONE DI MALEN
- Al 67' l'arbitro Michael Fabbri ha accusato un problema nella zona del ginocchio e non è riuscito a proseguire la direzione di Como-Roma
- Fabbri ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico direttamente sul terreno di gioco
- A sostituire Fabbri è stato Simone Sozza, quarto ufficiale designato per la partita
- Il momento in cui Fabbri consegna auricolari (per comunicare col Var) e Haier Cam a Sozza
- L'infortunio di Fabbri è arrivato nel secondo tempo, circa un quarto d'ora dopo un altro episodio chiave della partita: al 53' l'arbitro aveva mostrato il cartellino rosso a Malen dopo un'entrata su Kaiki