Ancora un pareggio in uno scontro diretto per i giallorossi dopo il 2-2 con l'Inter. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "Avevamo la sensazione di poter andare in vantaggio, il rammarico resta aver giocato due terzi del match in dieci uomini. L'espulsione di Malen? È stato un episodio che ha imbruttito una partita bellissima". Sui protagonisti: "Dybala ha fatto una prestazione straordinaria. E Gollini sembra sostituire molto bene Svilar"
COMO-ROMA 0-0: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICA
Secondo pareggio di fila per la Roma, che riprende il suo cammino in Serie A proprio come l'aveva lasciata. Dopo il 2-2 contro l'Inter, un altro big match termina in parità: finisce 0-0 a Como, punto segnato dall'espulsione di Malen in avvio di ripresa. Ma i giallorossi reggono e difendono l'imbattibilità in campionato pur lasciando la vetta solitaria del torneo all'Inter. Così l'analisi nel post-partita di Gian Piero Gasperini a partire dai suoi protagonisti: "Credo che Dybala sia stato straordinario anche quando siamo rimasti in 10 soprattutto a ripulire diverse situazioni. Credo abbia fatto come i compagni una partita di grande spessore. Non ricordo palloni persi, mi è sembrato forte nello spunto. Peccato quella situazione nel primo tempo dove poteva segnare, ma ha fatto una prestazione straordinaria. Uscito Malen, mi ha convinto strada facendo da attaccante catalizzando diversi palloni e dandoci respiro. Potevano nascere anche ripartenze e pericoli, è stato continuo per 90 minuti. Lo ha fatto con grande intelligenza Rischiato poco dopo l’espulsione? Abbiamo avuto ottime situazioni nel primo tempo, anche il Como ne ha avute ma abbiamo dato la sensazione di poter andare in vantaggio. Giocando due terzi del match in dieci uomini, però, il rammarico diventa quello. Non so come sarebbe finita, ma eravamo abbastanza fiduciosi di avere ottime chance. Così abbiamo dovuto difenderci ma l’abbiamo fatto con lucidità. E alla fine il pareggio va bene lo stesso".
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"L'espulsione di Malen ha imbruttito una partita bellissima"
Gasperini ha applaudito anche Gollini: "È è stato bravo pure coi piedi. Attento, preciso e con la squadra che l’ha messo nelle condizioni migliori. È un portiere che sembra sostituire molto bene Svilar". Sull'espulsione di Malen: "All'inizio c’è un fallo ripetuto su di lui. Dire che lui faccia del gioco violento è difficile da sostenere, ha avuto uno slancio e ha toccato anche la palla. Quello che è brutto è il salto, non c’era l’intenzionalità di fare male. È stato un episodio che ha imbruttito una partita bellissima. Non c’era nessuna sua volontà di fare male. I fotogrammi falsificano la realtà: da quest’anno si riesce a vedere un calcio più vero, non torniamo indietro con i fermo-immagini…". E infine sulla Champions e il Real Madrid di Mourinho: "È una squadra incredibile di campioni, una delle migliori in assoluto in Europa. José ha lasciato un amore straordinario nella gente, ma ora noi siamo una squadra molto diversa dalla sua Roma. Oggi serviva una grande morale, condizione e un cuore enorme per giocare così a Como".