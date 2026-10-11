Secondo pareggio di fila per la Roma, che riprende il suo cammino in Serie A proprio come l'aveva lasciata. Dopo il 2-2 contro l'Inter, un altro big match termina in parità: finisce 0-0 a Como, punto segnato dall'espulsione di Malen in avvio di ripresa. Ma i giallorossi reggono e difendono l'imbattibilità in campionato pur lasciando la vetta solitaria del torneo all'Inter. Così l'analisi nel post-partita di Gian Piero Gasperini a partire dai suoi protagonisti: "Credo che Dybala sia stato straordinario anche quando siamo rimasti in 10 soprattutto a ripulire diverse situazioni. Credo abbia fatto come i compagni una partita di grande spessore. Non ricordo palloni persi, mi è sembrato forte nello spunto. Peccato quella situazione nel primo tempo dove poteva segnare, ma ha fatto una prestazione straordinaria. Uscito Malen, mi ha convinto strada facendo da attaccante catalizzando diversi palloni e dandoci respiro. Potevano nascere anche ripartenze e pericoli, è stato continuo per 90 minuti. Lo ha fatto con grande intelligenza Rischiato poco dopo l’espulsione? Abbiamo avuto ottime situazioni nel primo tempo, anche il Como ne ha avute ma abbiamo dato la sensazione di poter andare in vantaggio. Giocando due terzi del match in dieci uomini, però, il rammarico diventa quello. Non so come sarebbe finita, ma eravamo abbastanza fiduciosi di avere ottime chance. Così abbiamo dovuto difenderci ma l’abbiamo fatto con lucidità. E alla fine il pareggio va bene lo stesso".

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