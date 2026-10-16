L'Inter vuole ripartire dopo il ko di San Siro contro il Bruges in Champions: i campioni d'Italia fanno visita al Bologna di Palladino (fischio d'inizio sabato 17 ottobre alle 20.45) senza capitan Lautaro. Al posto dell'argentino ballottaggio Pio Esposito-Bonny (favorito l'italiano) per affiancare Thuram. A sinistra Carlos Augusto insidia Dimarco, Zielinski da play con Calhanoglu dalla panchina. Per i padroni di casa c'è l'ex Darmian. Out Orsolini, Bernardeschi-Cambiaghi a supporto di Piccoli
Probabili Formazioni
Bologna, la probabile formazione
(3-4-2-1) Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino
- Palladino senza Orsolini, sulla trequarti agiranno Bernardeschi e Cambiaghi
- Piccoli favorito nel ruolo di centravanti, ma anche Enem ha chance
- In difesa c'è l'ex Darmian, Heggem avanti su Vitik
Inter, la probabile formazione
(3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
- In porta Chivu conferma Martinez, ancora panchina per Provedel
- La difesa dovrebbe essere la stessa del match col Bruges. Out Pavard per infortunio
- A centrocampo dovrebbe esserci Zielinski da play e Sucic mezzala, in corsa anche Mkhitaryan per una maglia
- Ballottaggio a sinistra, dove Dimarco è favorito su Carlos Augusto
- Sulla destra Diouf va verso un'altra maglia da titolare, ma spera anche Luis Henrique
- In attacco sicuro del posto Thuram, per sostituire l'infortunato Lautaro se la giocano Pio Esposito (favorito) e Bonny