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Probabili formazioni Bologna-Inter: Pio Esposito favorito su Bonny

Serie A

L'Inter vuole ripartire dopo il ko di San Siro contro il Bruges in Champions: i campioni d'Italia fanno visita al Bologna di Palladino (fischio d'inizio sabato 17 ottobre alle 20.45) senza capitan Lautaro. Al posto dell'argentino ballottaggio Pio Esposito-Bonny (favorito l'italiano) per affiancare Thuram. A sinistra Carlos Augusto insidia Dimarco, Zielinski da play con Calhanoglu dalla panchina. Per i padroni di casa c'è l'ex Darmian. Out Orsolini, Bernardeschi-Cambiaghi a supporto di Piccoli 

CONFERENZA CHIVU

Probabili Formazioni

Bologna
Massimo Pessina
Massimo Pessina
Portiere
Bologna
Matteo Darmian
Matteo Darmian
Difensore centrale di destra
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
Difensore centrale di sinistra
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Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Esterno destro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Trequartista di destra
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Trequartista di sinistra
pubblicità
Bologna
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

Bologna, la probabile formazione

(3-4-2-1) Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino

  • Palladino senza Orsolini, sulla trequarti agiranno Bernardeschi e Cambiaghi
  • Piccoli favorito nel ruolo di centravanti, ma anche Enem ha chance
  • In difesa c'è l'ex Darmian, Heggem avanti su Vitik
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala sinistra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala destra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

Inter, la probabile formazione

(3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

  • In porta Chivu conferma Martinez, ancora panchina per Provedel
  • La difesa dovrebbe essere la stessa del match col Bruges. Out Pavard per infortunio
  • A centrocampo dovrebbe esserci Zielinski da play e Sucic mezzala, in corsa anche Mkhitaryan per una maglia
  • Ballottaggio a sinistra, dove Dimarco è favorito su Carlos Augusto
  • Sulla destra Diouf va verso un'altra maglia da titolare, ma spera anche Luis Henrique 
  • In attacco sicuro del posto Thuram, per sostituire l'infortunato Lautaro se la giocano Pio Esposito (favorito) e Bonny

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