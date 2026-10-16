Il calendario della 7^ giornata di Serie A

Da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, la settima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Genoa, Milan-Atalanta e Parma-Torino. Per tutto il weekend pre e postpartita per ogni singolo match aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre appuntamento con la settima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si parte con Roma-Genoa , live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 Milan-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Chiude lunedì alle 20.45 Parma-Torino in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Michele Padovano. Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Stefano De Grandis. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Alessandro Florenzi, Maurizio Compagnoni e Massimo Caputi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Paolo Assogna. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Napoli) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.