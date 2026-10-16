Nel match del sabato sera (diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) la Roma ospita il Genoa. Senza Malen squalificato e Dybala affaticato, davanti Castro con Mora e Soulé. Lulli in vantaggio su Molina sulla destra. Pisilli e de Roon nel centrocampo privo di Koné e Cristante. De Rossi orientato a ripresentare la formazione che ha battuto la Fiorentina, con Osmajic insieme a Messias ed El Shaarawy. Le probabili formazioni di Roma-Genoa

SERIE A, 7^: TUTTE LE PROBABILI