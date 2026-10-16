Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Roma-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato sera (diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) la Roma ospita il Genoa. Senza Malen squalificato e Dybala affaticato, davanti Castro con Mora e Soulé. Lulli in vantaggio su Molina sulla destra. Pisilli e de Roon nel centrocampo privo di Koné e Cristante. De Rossi orientato a ripresentare la formazione che ha battuto la Fiorentina, con Osmajic insieme a Messias ed El Shaarawy. Le probabili formazioni di Roma-Genoa

SERIE A, 7^: TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
esterno destro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
trequartista
pubblicità
Roma
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini

  • Con Malen squalificato, davanti tocca a Castro dal 1’: senza Dybala (fermo per affaticamento muscolare), spazio a Soulé e Mora trequartisti
  • Sulla destra Lulli in vantaggio su Molina, sull’altra fascia Wesley: la coppia di centrocampo, senza Cristante e Koné, sarà de Roon-Pisilli
  • Gollini confermato in porta
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
terzino destro
pubblicità
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
difensore centrale
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
pubblicità
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
terzino sinistro
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Hamed Traorè
Hamed Traorè
centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
pubblicità
Genoa
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
esterno sinistro
Genoa
Junior Messias
Junior Messias
trequartista
pubblicità
Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante

GENOA (4-4-1-1) la probabile formazione

Bijlow; Ehizibue, Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traoré, Frendrup, El Shaarawy; Messias; Osmajic. All. Rossi

  • De Rossi contro il suo passato potrebbe confermare la formazione che ha battuto la Fiorentina nell’ultima giornata, con difesa e centrocampo a quattro
  • Davanti confermatissimo Osmajic, con Messias alle spalle dell’attaccante montenegrino e l’ex giallorosso El Shaarawy a sinistra nel centrocampo a 4 insieme a Frendrup e Traorè
  • in difesa, a destra Ehizibue, con Otoa (o Marcandalli) centrale accanto a Ostigard e Vasquez spostato a sinistra

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Frosinone-Sassuolo

guida tv

La partita tra Frosinone e Sassuolo della 7^ giornata di Serie A si gioca venerdì 16 ottobre alle...

Chivu: "Dobbiamo reagire, nessuno ci aspetta"

Serie A

Vigilia per i nerazzurri impegnati sabato alle 18 al Dall'Ara, sfida e momento della squadra...

Koné, lesione di 1° grado, Dybala ok

roma

Paulo Dybala e Manu Koné sono stati sottoposti oggi a esami strumentali dopo gli infortuni subiti...

Gasperini: "Lesione per Koné, Dybala affaticato"

Serie A

Gasperini ha presentato in conferenza la sfida tra Roma e Genoa, in programma sabato alle...

Allegri: "Parlavo italiano, De Bruyne inglese..."

la battuta

Nella conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli, Massimiliano Allegri ha commentato con un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE