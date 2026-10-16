Nel match del sabato sera (diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) la Roma ospita il Genoa. Senza Malen squalificato e Dybala affaticato, davanti Castro con Mora e Soulé. Lulli in vantaggio su Molina sulla destra. Pisilli e de Roon nel centrocampo privo di Koné e Cristante. De Rossi orientato a ripresentare la formazione che ha battuto la Fiorentina, con Osmajic insieme a Messias ed El Shaarawy. Le probabili formazioni di Roma-Genoa
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini
- Con Malen squalificato, davanti tocca a Castro dal 1’: senza Dybala (fermo per affaticamento muscolare), spazio a Soulé e Mora trequartisti
- Sulla destra Lulli in vantaggio su Molina, sull’altra fascia Wesley: la coppia di centrocampo, senza Cristante e Koné, sarà de Roon-Pisilli
- Gollini confermato in porta
GENOA (4-4-1-1) la probabile formazione
Bijlow; Ehizibue, Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traoré, Frendrup, El Shaarawy; Messias; Osmajic. All. Rossi
- De Rossi contro il suo passato potrebbe confermare la formazione che ha battuto la Fiorentina nell’ultima giornata, con difesa e centrocampo a quattro
- Davanti confermatissimo Osmajic, con Messias alle spalle dell’attaccante montenegrino e l’ex giallorosso El Shaarawy a sinistra nel centrocampo a 4 insieme a Frendrup e Traorè
- in difesa, a destra Ehizibue, con Otoa (o Marcandalli) centrale accanto a Ostigard e Vasquez spostato a sinistra