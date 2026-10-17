Dove vedere Venezia-Napoli

La partita Venezia-Napoli della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 17 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A (7V, 7N), evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6V, 4N); l'ultimo successo del Venezia contro i partenopei nel massimo campionato risale all'8 marzo 1942 (4-1 al Penzo). Il Venezia non ha segnato alcun gol in tutte le ultime sette sfide contro il Napoli in Serie A; i partenopei solo contro l'Avellino (otto) vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel massimo campionato. Grande equilibrio nelle otto partite disputate al Penzo tra Venezia e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e ben quattro pareggi, tra cui quello nella gara più recente (0-0 il 16 marzo 2025). Il Venezia ha perso tutte le prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1949/50. Il Venezia ha perso le ultime quattro gare al Penzo in Serie A e solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila nella sua storia nel massimo campionato: sei tra giugno 1947 e ottobre 1949. Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime due trasferte di campionato (sconfitta contro l'Inter e pareggio con la Fiorentina). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A, con uno score di 18-2. I partenopei hanno anche registrato ben otto clean sheet nelle ultime nove sfide contro queste formazioni, mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque gare più recenti.