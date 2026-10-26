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Serie A, arbitri della 9^ giornata: Venezia-Inter a Pairetto, Genoa-Juventus a Doveri

Serie A

Ufficiali le designazioni della 9^ giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale della stagione. La Lazio apre martedì 27 ottobre alle 18.30 in casa del Sassuolo: dirige Zufferli. Alle 20.45 Torino-Como (LIVE su su Sky e in streaming su NOW) è affidata a Collu. Mercoledì 28 alle 18.30 Pairetto arbitra Venezia-Inter (LIVE su Sky e su NOW), mentre alle 20.45 tocca ad Ayroldi per Monza-Napoli (LIVE su Sky e su NOW)

SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 9^ GIORNATA

SASSUOLO-LAZIO    Martedì 27/10 h. 18.30

  • ZUFFERLI
  • DI GIOIA-MINIUTTI
  • IV: TREMOLADA
  • VAR: COSSO
  • AVAR: AURELIANO

 

ROMA – CAGLIARI    Martedì 27/10 h. 20.45

  • FELICIANI
  • ZINGARELLI-FONTANI
  • IV: MARIANI
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: CAMPLONE

 

TORINO-COMO    Martedì 27/10 h. 20.45

  • COLLU
  • LUCIANI-GRASSO
  • IV: SOZZA
  • VAR: MARINI
  • AVAR: DI PAOLO

 

MILAN-BOLOGNA     Mercoledì 28/10   h. 18.30

  • SACCHI
  • BACCINI-DEI GIUDICI
  • IV: COLOMBO
  • VAR: GIUA
  • AVAR: PATERNA

 

PARMA-UDINESE     Mercoledì 28/10  h. 18.30

  • MASSA
  • SCATRAGLI-GALIMBERTI
  • IV: BONACINA
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: BARONI

 

VENEZIA-INTER    Mercoledì 28/10  h. 18.30

  • PAIRETTO
  • MELI-CECCON
  • IV: FOURNEAU
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: VOLPI

 

GENOA-JUVENTUS     Mercoledì 28/10  h. 20.45

  • DOVERI
  • PALERMO-YOSHIKAWA
  • IV: DI MARCO
  • VAR: AURELIANO
  • AVAR: PEZZUTO

 

MONZA-NAPOLI     Mercoledì 28/10  h. 20.45

  • AYROLDI
  • PASSERI-COSTANZO
  • IV: MARCENARO
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: MARINI

 

FROSINONE-LECCE    Giovedì 29/10 h. 18.30

  • ABISSO
  • ALASSIO-DI GIACINTO
  • IV: MARESCA
  • VAR: PICCININI
  • AVAR: MAZZOLENI

 

FIORENTINA-ATALANTA    Giovedì 29/10 h. 20.45

  • LA PENNA
  • BAHRI-MORO
  • IV: MARINELLI
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: DIONISI

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