Ufficiali le designazioni della 9^ giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale della stagione. La Lazio apre martedì 27 ottobre alle 18.30 in casa del Sassuolo: dirige Zufferli. Alle 20.45 Torino-Como (LIVE su su Sky e in streaming su NOW) è affidata a Collu. Mercoledì 28 alle 18.30 Pairetto arbitra Venezia-Inter (LIVE su Sky e su NOW), mentre alle 20.45 tocca ad Ayroldi per Monza-Napoli (LIVE su Sky e su NOW)
SASSUOLO-LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30
- ZUFFERLI
- DI GIOIA-MINIUTTI
- IV: TREMOLADA
- VAR: COSSO
- AVAR: AURELIANO
ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45
- FELICIANI
- ZINGARELLI-FONTANI
- IV: MARIANI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: CAMPLONE
TORINO-COMO Martedì 27/10 h. 20.45
- COLLU
- LUCIANI-GRASSO
- IV: SOZZA
- VAR: MARINI
- AVAR: DI PAOLO
MILAN-BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30
- SACCHI
- BACCINI-DEI GIUDICI
- IV: COLOMBO
- VAR: GIUA
- AVAR: PATERNA
PARMA-UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30
- MASSA
- SCATRAGLI-GALIMBERTI
- IV: BONACINA
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: BARONI
VENEZIA-INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30
- PAIRETTO
- MELI-CECCON
- IV: FOURNEAU
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: VOLPI
GENOA-JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45
- DOVERI
- PALERMO-YOSHIKAWA
- IV: DI MARCO
- VAR: AURELIANO
- AVAR: PEZZUTO
MONZA-NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45
- AYROLDI
- PASSERI-COSTANZO
- IV: MARCENARO
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: MARINI
FROSINONE-LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30
- ABISSO
- ALASSIO-DI GIACINTO
- IV: MARESCA
- VAR: PICCININI
- AVAR: MAZZOLENI
FIORENTINA-ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45
- LA PENNA
- BAHRI-MORO
- IV: MARINELLI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: DIONISI