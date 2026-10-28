Una Lazio da record e le altre sorprendenti partenze della storia della Serie A

Introduzione

Forse dovremmo partire da una domanda: questa Lazio che vince e diverte è una sorpresa oppure no? Sicuramente ci sono dei numeri che non mentono: miglior avvio di sempre della storia del club, pure meglio degli anni degli scudetti. E addirittura seconda miglior partenza della storia del campionato italiano (solo una aveva fatto nove su nove), ma Gattuso frena e continua a dire che "mancano 15 punti alla salvezza"

Il tempo ci dirà se si tratti di sorpresa o meno, intanto ecco le altre squadre che sono finite ai vertici della classifica alla nona giornata contro ogni pronostico: dall'Udinese di Quagliarella-Di Natale alla Samp di Cassano-Pazzini. Quali erano? Chi ci giocava? E com'è poi finita la loro stagione?

SASSUOLO-LAZIO 2-6: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE - MARCATORI IN SERIE A