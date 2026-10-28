Le partite di Serie A di oggi

Oggi, mercoledì 28 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30 Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. Alle 20.45 Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di campionato

Il mercoledì della 9^ giornata di campionato inizia alle 18.30: in campo Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter, quest'ultima da seguire live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 invece è il momento di Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche Genoa e Juventus.