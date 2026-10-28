Le partite di Serie A di oggi

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanaleguida tv
Oggi, mercoledì 28 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30 Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. Alle 20.45 Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di campionato
Il mercoledì della 9^ giornata di campionato inizia alle 18.30: in campo Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter, quest'ultima da seguire live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 invece è il momento di Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche Genoa e Juventus.
Gli studi di Sky Sport
Mercoledì, dalle 17.30 e dalle 20.45, appuntamento con Campo Aperto Speciale con Leo Di Bello, Walter Zenga, Federico Zancan e Luca Tommasini. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
- ore 18.30: Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.30: Milan-Bologna su DAZN 1
- ore 18.30: Parma-Udinese su DAZN 2
- ore 20.45: Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 20.45: Genoa-Juventus su DAZN 1
- Dalle 17.30 e dalle 20.45: Campo Aperto Speciale con Leo Di Bello, Walter Zenga, Federico Zancan e Luca Tommasini
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini