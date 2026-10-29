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Inter, le news di formazione verso il derby contro il Milan. VIDEO

INTER

Nel VIDEO l’inviato sull’Inter Andrea Paventi immagina le possibili scelte di Chivu per il derby di sabato col Milan (match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW). In attacco dovrebbero partire dal 1’ Pio Esposito e Thuram, in porta previsto il ritorno di Martinez dopo le due partite giocate da Provedel. Ballottaggi a centrocampo dove Mkhitaryan è davanti a Zielinski e Sucic

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