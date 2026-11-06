Dove vedere Venezia-Udinese

La partita tra Venezia e Udinese della 11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 6 novembre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Botti, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Marco Nosotti. Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night , il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.

I numeri di Venezia e Udinese

L'Udinese ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (2P), segnando 17 reti nel periodo (2,4 di media a match), dopo che invece non aveva ottenuto alcun successo nelle prime cinque gare contro i lagunari nel massimo campionato (3N, 2P). Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4V, 1N) e ha vinto nell'ultima gara interna più recente il 30 ottobre 2024 (3-2); l'unico successo dei friulani contro i lagunari al Penzo nel massimo campionato è arrivato il 10 aprile 2022 (2-1 grazie ai gol di Deulofeu e Rodrigo Becão). Il Venezia è solo la terza squadra a perdere almeno nove delle prime 10 partite stagionali nella storia della Serie A, dopo il Benevento nel 2017/18 (10 su 10) e il Varese nel 1965/66 (9 su 10); in entrambe le due precedenti occasioni le due formazioni registrarono una sconfitta anche nell'11° match. Il Venezia ha perso le ultime tre partite di campionato senza segnare alcun gol. L'Udinese ha guadagnato cinque punti in 10 partite di questo campionato: record negativo per i friulani dopo altrettanti match in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. L'Udinese è uscita sconfitta in sette delle ultime otto gare di Serie A, ma nell'ultima trasferta ha pareggiato 0-0 contro il Parma. Dopo aver perso nel suo match d'esordio da allenatore in Serie A sia con il Venezia (0-2 il 22 agosto 2021 contro il Napoli) che con l'Empoli (0-1 il 14 agosto 2022 contro lo Spezia), Paolo Zanetti ha vinto la gara di debutto più recente alla guida dell'Hellas Verona (3-0 contro il Napoli il 18 agosto 2024). In aggiunta, il neo tecnico dell'Udinese subentra da allenatore a campionato in corso per la prima volta in Serie A.