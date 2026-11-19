Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter riprende il suo cammino in campionato ripartendo dalla sfida con l’Atalanta (domenica 22 novembre alle 20.45). Pio Esposito favorito su Lautaro, che però è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto. In difesa si torna “all’antico” con Bastoni centrale di sinistra e Akanji in mezzo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA