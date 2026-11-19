Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter riprende il suo cammino in campionato ripartendo dalla sfida con l’Atalanta (domenica 22 novembre alle 20.45). Pio Esposito favorito su Lautaro, che però è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto. In difesa si torna “all’antico” con Bastoni centrale di sinistra e Akanji in mezzo
- In tutto sono 11 i giocatori che l’Inter ha “prestato” alle nazionali, con il blocco azzurro (Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito) che potrebbe essere confermato contro l’Atalanta
- Il dubbio principale di Chivu riguarda l’attacco, dove Lautaro è tornato a disposizione e ha già fatto tre allenamenti con il gruppo, ma l’allenatore sembra intenzionato a decidere dopo le prossime sedute. Si è fermato invece Bonny
- Altro ballottaggio in mediana, tra Mkhitaryan e Sucic
- Nicolò Barella (Italia) - 180 minuti
- Alessandro Bastoni (Italia) - 180 minuti
- Francesco Pio Esposito (Italia) - 180 minuti, 3 GOL
- Petar Sucic (Croazia) - 159 minuti, 1 GOL
- Hakan Calhanoglu (Turchia) - 113 minuti
- Andy Diouf (Francia) - 103 minuti
- Carlos Augusto (Brasile) - 90 minuti
- Manuel Akanji (Svizzera) - 90 minuti
- Piotr Zielinski (Polonia) - 81 minuti
- Federico Dimarco (Italia) - 73 minuti, 1 assist
- Djed Spence (Inghilterra) - 7 minuti
- Portiere: J. MARTINEZ
- Difensore centrale di destra: BISSECK
- Difensore centrale: AKANJI
- Difensore centrale di sinistra: BASTONI
- Esterno destro: SPENCE
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Mezzala sinistra: MKHITARYAN / SUCIC
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: THURAM
- Attaccante: ESPOSITO / L. MARTINEZ
- INTER (3-5-2), probabile formazione: J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Thuram, Esposito (L.Martinez). All. Chivu