Dopo la pausa per le nazionali la Roma riparte dalla trasferta di Parma (sabato 21 novembre alle 18). Gasperini ritrova Svilar tra i pali e, avendo a disposizione tutti i difensori, schiererà il terzetto “titolare”. Dybala e Malen in attacco, un solo ballottaggio sulla trequarti. Ecco il probabile undici della Roma

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA