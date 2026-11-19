Dopo la pausa per le nazionali la Roma riparte dalla trasferta di Parma (sabato 21 novembre alle 18). Gasperini ritrova Svilar tra i pali e, avendo a disposizione tutti i difensori, schiererà il terzetto “titolare”. Dybala e Malen in attacco, un solo ballottaggio sulla trequarti. Ecco il probabile undici della Roma
- Un solo ballottaggio per Gasperini, dubbio derivante dalla sosta per le nazionali: sulla trequarti si giocano una maglia Soulé e Rodrigo Mora, rientrati entrambi dopo gli impegni rispettivamente con Argentina e Portogallo. Il primo è rientrato solo nella giornata di venerdì e Gasperini vuole valutare
- Intanto, in porta sono recuperati sia Svilar che Gollini
- Evan Ndicka (Costa d'Avorio) - 180 minuti
- Donyell Malen (Olanda) - 162 minuti, 1 GOL e 2 assist
- Leonardo Balerdi (Argentina) - 90 minuti, 1 autogol
- Konstantinos Koulierakis (Grecia) - 90 minuti
- Wesley (Brasile) - 78 minuti
- Emanuele Lulli (Italia Under 21) - 55 minuti
- Nicolò Pisilli (Italia) - 45 minuti
- Matias Soulè (Argentina) - 45 minuti
- Devis Vasquez (Colombia) - 45 minuti
- Rodrigo Mora (Portogallo) - 0 minuti
- Santiago Castro (Argentina) - 0 minuti
- Daniele Ghilardi (Italia) - 0 minuti
- Portiere: SVILAR
- Difensore centrale di destra: MANCINI
- Difensore centrale: NDICKA
- Difensore centrale di sinistra: HERMOSO
- Esterno destro: MOLINA
- Centrocampista centrale: CRISTANTE
- Centrocampista centrale: KONE'
- Esterno sinistro: WESLEY
- Trequartista: SOULE' / MORA
- Attaccante: DYBALA
- Attaccante: MALEN
- ROMA (3-4-1-2), probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulè (Mora); Dybala, Malen. All. Gasperini