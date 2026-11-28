Torna all'Olimpico da avversario Juric con il suo Monza reduce dalla netta vittoria contro la Fiorentina. La Roma arriva dal pareggio di Parigi in Champions e Gasperini vuole proseguire la striscia di prestazioni e risultati positivi. Rispetto alla squadra schierata contro il Psg almeno cinque o sei cambi nella Roma. Tornano dal primo minuto Dybala e Malen che sfiderà Varela. Nel Monza potrebbe tornare fra i pali Tornqvist. Confermato Pessina trequartista
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Mora, Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Ampio turnover per Gasperini dopo la bella prova di Parigi in Champions
- In campo da titolari Ghilardi, Ndicka, Lulli, Dybala e Malen
MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione
Törnqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Chaby Mangas, Pessina, Robinson, Pereira Sousa Varela. All. Ivan Juric
- Juric conferma la squadra vittoriosa contro la Fiorentina
- Unica novità potrebbe esserci fra i pali con Tornqvist favorito su Thiam
- Seconda partita consecutiva dopo il ritorno per Pessina