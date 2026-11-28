Torna all'Olimpico da avversario Juric con il suo Monza reduce dalla netta vittoria contro la Fiorentina. La Roma arriva dal pareggio di Parigi in Champions e Gasperini vuole proseguire la striscia di prestazioni e risultati positivi. Rispetto alla squadra schierata contro il Psg almeno cinque o sei cambi nella Roma. Tornano dal primo minuto Dybala e Malen che sfiderà Varela. Nel Monza potrebbe tornare fra i pali Tornqvist. Confermato Pessina trequartista

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