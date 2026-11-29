Lecce-Atalanta apre il programma di lunedì 30 novembre in Serie A. Si gioca alle 18.30. Il Lecce non può contare su Kaba, allora a centrocampo spazio a Ngom dal 1° minuto. Nell'Atalanta il grande ex Krstovic guiderà l'attacco. Le probabili scelte di Di Francesco e Sarri
FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco
- Ballottaggio tar Gaspar e Siebert per una maglia da titolare al centro della difesa
- In mezzo probabile il rientro di Ngom nella posizione di regista, anche a causa dell'assenza di Kaba
- In attacco si va verso la conferma del tridente N'Dri-Geubbels-Fatah
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri
- Sarri recupera Gaetano e Kristensen: il primo partirrà dalla panchina, il secondo potrebbe essere titolare in alternativa a Kolasinac
- Fermo Carnesecchi, al suo posto Sportiello
- L'attaccante centrale sarà ancora Krstovic, alle sue spalle Elmas, De Ketelaere e Rowe
- A centrocampo verso la conferma della coppia Kessie-Ederson, titolare anche contro l'Inter