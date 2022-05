Dal 1963, ogni 25 maggio si celebra l'Africa Day. In occasione della ricorrenza, ricordiamo quali sono stati i più grandi talenti del continente africano ad aver giocato in Serie A: un Pallone d'Oro, vincitori di Champions, freschi scudettati, giovani in rampa di lancio, ma anche leggende delle loro nazioni che in Italia sono state appena delle meteore