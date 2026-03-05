 Gli allenatori più longevi: Gigi Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni | Sky Sport
Gli allenatori più longevi: Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni

da record fotogallery
22 foto

Dopo 44 anni, Gigi Fresco non è più l'allenatore della Virtus Verona: al suo posto il suo vice, che aveva 3 anni quando Fresco iniziava la sua avventura su quella panchina. Un record, quello del "Ferguson italiano", che sembra inavvicinabile. In Serie A, ad esempio, il più longevo è una "sorpresa"...

