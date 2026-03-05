Gli allenatori più longevi: Fresco lascia la panchina della Virtus Verona dopo 44 anni
Dopo 44 anni, Gigi Fresco non è più l'allenatore della Virtus Verona: al suo posto il suo vice, che aveva 3 anni quando Fresco iniziava la sua avventura su quella panchina. Un record, quello del "Ferguson italiano", che sembra inavvicinabile. In Serie A, ad esempio, il più longevo è una "sorpresa"...
- Potremmo definirla una svolta epocale, dato che 44 anni sulla stessa panchina, nel calcio, sono qualcosa di difficile anche solo da immaginare. E invece, dopo 44 anni appunto, Gigi Fresco non è più l’allenatore della Virtus Verona, in Serie C. "Gigi - scrive il club in un comunicato - che continuerà a seguire la squadra come vice allenatore e manager, ha ritenuto opportuno fare un passo indietro per stimolare nuova energia e motivazione nel gruppo”, che dopo gli ultimi deludenti risultati viaggia verso la Serie D
- A prendere il posto del “Ferguson italiano” (anche se Sir Alex rimase sulla panchina del Manchester United “solo” per 27 anni) sarà Tommaso Chiecchi, che di Fresco era il vice
- Chiecchi è un classe 1979: aveva 3 anni quando nel 1982 Fresco (all’epoca 21enne) iniziò la sua avventura sulla panchina della Virtus Verona, tra i dilettanti
E in Serie A qual è la situazione? Quali sono gli allenatori che siedono sulla loro panchina da più tempo?
