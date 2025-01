Vittoria numero 200 in Serie A per Simone Inzaghi, che grazie al 4-0 della sua Inter in casa del Lecce è diventato l'allenatore ad aver impiegato meno partite per tagliare questo traguardo. Il vecchio primato era nelle mani di Massimiliano Allegri, "battuto" dal suo collega nerazzurro per sole 6 gare. Di seguito la classifica degli allenatori che hanno impiegato meno tempo ad arrivare a quota 200 successi in Serie A (dati Opta)

LECCE-INTER 0-4, GLI HIGHLIGHTS - LE PAGELLE