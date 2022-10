Domenica sera si gioca Napoli-Roma: Spalletti affronta José Mourinho, uno dei colleghi che non è mai riuscito a battere in carriera. Ma quali sono le altre "bestie nere" degli allenatori in Serie A? Ecco tutti i rivali da incubo (dati Transfermarkt) contro cui non hanno mai vinto: c'è anche Simone Inzaghi per Vincenzo Italiano (con Fiorentina-Inter in programma sabato sera su Sky)