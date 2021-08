Tutto sul Cagliari 2021-2022

5/13 Foto Instagram Cagliari

L'ALLENATORE: LEONARDO SEMPLICI



Ha preso in carica la squadra col Cagliari reduce da nove ko e un pari nelle precedenti dieci partite, terzultimo in zona retrocessione a -5 dalla salvezza. 15 panchine: 6 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte. Media di 1,47 punti a match, praticamente da metà classifica. Ottenendo la salvezza con un turno di anticipo. Sul suo rinnovo "non c'è mai stato nessun dubbio", come detto sia da lui che dal presidente Giulini dopo l'incontro chiarificatore di fine stagione.

