Con la sponda a Milik per il gol contro il Lecce Adrien Rabiot raggiunge Felipe Anderson in testa alla classifica dei centrocampisti dei club di Serie A che hanno contribuito a più gol (tra reti e assist) in tutte le competizione a partire dalla scorsa stagione (dati Opta). A quota 19 ci sono anche Milinkovic Savic, Luis Alberto e Zielinski (che però hanno meno reti rispetto ai primi due). Ecco la top 20