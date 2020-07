4/25

GEORGE BEST - Pelé good, Maradona better, George Best - recita quell'adagio per cui il "quinto Beatle" fu il migliore della storia del calcio. La Coppa dei Campioni con lo United era lontana, i problemi di alcolismo molto più vicini. In America - a trentacinque anni coi San Jose Earthquakes - Best tornò a giocare e segnare (qui in uno scatto proprio con Pelé). Fu una delle sue ultime parentesi da calciatore.