31 ottobre 2015, JUVENTUS-TORINO 2-1



Il derby della svolta, per i bianconeri: quello che darà il via a una striscia vincente di 15 successi di fila che porterà la Juventus a scalare posizioni in classifica fino allo scudetto. I bianconeri, in evidente difficoltà, alla vigilia del derby sono a -11 dalla Roma e a -9 dal Napoli. Quando Bovo pareggia il gol di Pogba sembra chiaro che non possa essere nuovamente “l’anno della Signora”. E invece, al minuto 93 (ancora lui), ecco la rete di Cuadrado ricordata al pari di un gol-scudetto per la sua importanza