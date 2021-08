Tutto sull'Empoli 2021-2022

1/13 ©Ansa

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO?



Un campionato condotto ai vertici dall’inizio alla fine per l’Empoli, campione d’inverno nella Serie B 2020/21 e promosso in Serie A con due turni d’anticipo. Primo posto al traguardo per gli azzurri di Alessio Dionisi, vittoriosi 19 volte (come la Salernitana) e sconfitti solo in tre occasioni. Imbattuti in casa, i toscani hanno chiuso col migliore attacco (68 gol insieme al Lecce) nel segno di Leonardo Mancuso, vicecapocannoniere con 20 reti. Una stagione trionfale che ha restituito la massima serie

