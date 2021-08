Tutto sulla Fiorentina 2021-2022

6/16 ©LaPresse

IL CAPITANO: GERMAN PEZZELLA



È pronto a cominciare la sua quinta stagione in viola il difensore argentino, diventato ormai il punto di riferimento del club. Con la sua esperienza (ha compiuto 30 anni a giugno) ha aiutato la squadra a risollevarsi dai momenti difficili nelle passati annate e ora vuole essere la base di partenza per far crescere i compagni. 32 le partite giocate lo scorso campionato, condite da un gol