5° posto - Andrea Consigli. Qualche fantallenatore, nella proprio database mnemonico ritroverà quel file. Era il 2 settembre 2012 e il Cagliari giocava in casa contro l'Atalanta. A un certo punto c'è un rigore per i padroni di casa. Tira Larrivey e Consigli para. Un bel +3 al fanta ma l'estremo difensore dei nerazzurri non aveva finito i bonus in quel momento. Passano 8 minuti e altro rigore per il Cagliari. Tocca a Conti e Consigli fa due su due portando a casa un +6 che in pochi avranno dimenticato. Oggi, al Sassuolo, Consigli continua ad aggiornare i propri numeri. Sono in tutto 15 i rigori parati in carriera