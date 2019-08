64.188: in tanti sono accorsi a San Siro per Inter-Lecce, la partita più seguita allo stadio di questa prima giornata di campionato. Una Serie A che da 10 anni, in qualsiasi turno disputato ad agosto, non aveva mai visto così tanti spettatori allo stadio. Per superare i 26mila di media visti negli stadi italiani in questo weekend bisogna tornare all’agosto 2009, seconda di campionato, quando però si giocarono il derby di Milano a San Siro e Roma-Juventus all’Olimpico. Ecco nel dettaglio tutti i numeri