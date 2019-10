1. BOLOGNA (70,7%) vs Verona. Un dominio netto, schiacciante (l'unica ad abbattere la soglia del 70%) che però non si riflette sul risultato, l'1-1 finale. Anche in questo caso un'espulsione (Dawidowicz al 13') favorisce il "tiki-taka" del Bologna: da elogiare dunque anche la prova dell'Hellas, che in 10 uomini resiste per un'ora e un quarto